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Holanda vence a Suecia por goleada

Con dobletes de Brobbey y Gakpo, y lidera el Grupo F del torneo

Por El Universal

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Holanda vence a Suecia por goleada
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      México.- La selección de Países Bajos derrotó este sábado 20 de junio de 2026 a su similar de Suecia por marcador de 5-1

      Este partido representó el segundo cotejo para cada representativo en esta Copa del Mundo del 2026.

      Ante un repleto estadio de Houston, en los Estados Unidos, "La Naranja Mecánica" buscaba adueñarse de las acciones al comenzar este duelo ante los suecos.

      Brian Bobbey, apenas al minuto 5 ya tenía su primer tanto del cotejo y con ello la ventaja para los Países Bajos.

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      Al minuto 17, una vez más Bobbey marcó su doblete en el partido y puso el 2-0 momentáneo.

      Para la segunda parte, al 47´, Cody Gakpo aumentó la ventaja de la escuadra naranja y ya era una goleada de 3-0.

      El juego dinámico y ofensivo de Países Bajos dominó y al Gakpo otra vez apareció y clavó el cuarto para los holandeses.

      Suecia descontó con un contraataque al 58´, Elanga dejó el tanto de la honra para Suecia, que no respondió como en su primer partido donde golea a Túnez. Casi al terminar el encuentro, al minuto 89´, Crysencio Summerville sentenció el juego y puso el 5-1 final.

      Con este resultado Países Bajo sumo cuarto puntos, Suecia se quedó con tres.

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