ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Horario y canales para el Monday Night Football

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 10:54 a.m.
A
Horario y canales para el Monday Night Football

Con el cierre de la temporada regular a la vuelta de la esquina, la última Monday Night Football del año se disputará entre los Rams de Los Ángeles y los Falcons de Atlanta.
Esta noche, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, los Falcons y los Rams cerrarán el telón de la Semana 17 en la NFL.
Mientras que los Falcons de Atlanta ya están prácticamente fuera de la postemporada, los Rams de Los Ángeles todavía tienen oportunidad de escalar posiciones en la Conferencia Nacional. Sin embargo, para conseguir esto, deberán regresar al sendero de la victoria.
Este es el horario y los canales de transmisión para ver en vivo el partido este lunes, 29 de diciembre.
¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Monday Night Football?
Lunes, 29 de diciembre
Atlanta Falcons vs Los Angeles Rams | 19:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN y Disney+ Premium.

