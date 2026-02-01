Horario y canales para ver América vs Pumas femenil

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, 1 de febrero, continúa la activad de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El platillo principal de este día lo protagonizan el América y las Pumas, quienes se verán las caras en una edición más del Clásico Capitalino.

En un duelo con mucha pasión e historia, las azulcremas estarán recibiendo a las auriazules en el estadio Ciudad de los Deportes.

El partido se vuelve más atractivo porque ambas instituciones se encuentran peleando la parte alta de la tabla general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De momento, las dos cuentan con 13 puntos luego de las primeras cinco jornadas y ocupan el segundo y el cuarto sitio de la clasificación, respectivamente.

Momentáneamente, el superlíder general es el Toluca, con 15 unidades, por lo que las ganadoras del Clásico Capitalino escalarían hasta el primer lugar, en esperar de las combinaciones de resultados del Monterey y las Chivas que tienen la mismas cantidad de puntos y, por supuesto, de la diferencia de goles.

Cabe resaltar que las dos escuadras no saben lo que es perder en el Clausura 2026, por lo que también pelearán este día por intentar mantener su invicto.

Para las Pumas, la tarea no será nada sencilla, ya que el América tiene marcada una fuerte hegemonía sobre ellas.

El equipo universitario suma 14 juegos consecutivos sin poder derrotar a las de Coapa, con saldo de ocho derrotas y seis empates.

Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Capitalino entre América y Pumas de la Liga MX Femenil

Todo está listo para que el América y las Pumas protagonicen una nueva edición del Clásico Capitalino en la Liga MX Femenil.

Este 1 de febrero, el Ciudad de los Deportes será el escenario donde podría un nuevo superlíder.

América vs Pumas

Fecha: Domingo 1 de febrero

Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: Ciudad de los Deportes.

Transmisión: TUDN/ViX/YouTube Liga MX Femenil.