logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GRUPO VAZALUM

Fotogalería

GRUPO VAZALUM

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Horario y canales para ver Pumas vs América este domingo

América necesita anotar para avanzar y enfrenta la presión de jugar como visitante en un estadio lleno.

Por El Universal

Mayo 10, 2026 03:10 p.m.
A
Horario y canales para ver Pumas vs América este domingo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Finalmente, el esperado día ha llegado. Los

Pumas
y el América

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


definen al último semifinalista del Clausura 2026, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.
El equipo de Efraín Juárez y el de André Jardine se vuelven a ver las caras, luego de haber ofrecido un gran espectáculo la semana pasada en el estadio Banorte, en el juego de ida de los cuartos de final.
En el Coloso de Santa Úrsula, los auriazules y los azulcremas empataron (3-3) y dejaron que todo se defina en la vuelta, que se jugará este domingo 10 de mayo en CU.
Los del Pedregal salen con cierta ventaja, gracias a que cualquier empate, en el marcador global, les permite clasificar a la antesala de la final.
Además, contarán con el apoyo de la afición universitaria, que nunca se cansa de alentar y que llenará el Olímpico Universitario con la ilusión de a tope de que se logre el pase a la siguiente instancia.
Otro punto a favor que tendrán los Pumas hoy es que han vuelto a hacer de su casa una auténtica fortaleza.
De sus últimos 10 partidos que han disputado como locales, solamente han perdido uno, con saldo de seis victorias y tres empates.
Por tal motivo, el conjunto de Efraín Juárez cada vez juega mejor y se vuelve más complicado de vencer en CU.
No obstante, el América tratará de aprovechar que, en esta ocasión, no tiene los reflectores porque su rival fue el superlíder, lo que provoca que la presión esté del otro lado.
Aunque, como el propio capitán azulcrema, Henry Martín, reconoció que las Águilas siempre tendrán la obligación de hacer más que sus oponentes, por lo que aceptan la responsabilidad de proponer en condición de visitantes.
La escuadra de Coapa sólo necesita una anotación para conseguir el boleto a semifinales; evidentemente, no deberá permitir que le anoten más.
Los Pumas y el América miden fuerzas por un boleto a la antesala de la final. CU será una auténtica olla de presión.
Horario y canales para ver EN VIVO Pumas vs América de este domingo 10 de mayo
Pumas vs América
Fecha: Domingo 10 de mayo
Hora: 19:15
Estadio: Olímpico Universitario
Transmisión: Azteca 7/Canal5/TUDN/ViX Premium

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Horario y canales para ver Pumas vs América este domingo
Horario y canales para ver Pumas vs América este domingo

Horario y canales para ver Pumas vs América este domingo

SLP

El Universal

América necesita anotar para avanzar y enfrenta la presión de jugar como visitante en un estadio lleno.

Barcelona vs Real Madrid: Horario y dónde ver el juego
Barcelona vs Real Madrid: Horario y dónde ver el juego

Barcelona vs Real Madrid: Horario y dónde ver el juego

SLP

El Universal

El encuentro se disputará el 10 de mayo en el Spotify Camp Nou a las 13:00 horas.

Liga MX Femenil 2026: horarios y canales para semifinales
Liga MX Femenil 2026: horarios y canales para semifinales

Liga MX Femenil 2026: horarios y canales para semifinales

SLP

El Universal

América buscará asegurar su pase a la final tras vencer 7-1 a Toluca en el partido de ida.

Pachuca y Toluca definen semifinalista en Estadio Hidalgo
Pachuca y Toluca definen semifinalista en Estadio Hidalgo

Pachuca y Toluca definen semifinalista en Estadio Hidalgo

SLP

El Universal

Pachuca llega con ventaja de 1-0 gracias a gol de Enner Valencia en el partido de ida.