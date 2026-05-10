Horario y canales para ver Pumas vs América este domingo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Finalmente, el esperado día ha llegado. Los

y el

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definen aldel Clausura 2026, sobre la cancha del estadioEl equipo dey el dese vuelven a ver las caras, luego de haber ofrecido unla semana pasada en el estadio Banorte, en el juego de ida de los cuartos de final.En el, los auriazules y los azulcremas empataron (3-3) y dejaron que todo se defina en la, que se jugará esteen CU.Los del Pedregal salen con cierta, gracias a que cualquier empate, en el marcador global, les permite clasificar a la antesala de la final.Además, contarán con el apoyo de la, que nunca se cansa de alentar y que llenará elcon la ilusión de a tope de que se logre el pase a la siguiente instancia.Otro punto a favor que tendrán loshoy es que han vuelto a hacer de su casa una auténtica fortaleza.De susque han disputado como locales, solamente han perdido uno, con saldo de seis victorias y tres empates.Por tal motivo, el conjunto decada vezy se vuelve más complicado de vencer en CU.No obstante, eltratará de aprovechar que, en esta ocasión, no tiene los reflectores porque su rival fue el superlíder, lo que provoca que laesté del otro lado.Aunque, como el propio capitán azulcrema,, reconoció que las Águilas siempre tendrán lade hacer más que sus oponentes, por lo que aceptan la responsabilidad de proponer en condición de visitantes.La escuadra de Coapa sólo necesitapara conseguir el boleto a semifinales; evidentemente, no deberá permitir que le anoten más.Losy elmiden fuerzas por un boleto a la antesala de la final. CU será una auténtica olla deHorario y canales para ver EN VIVOvsde estevsFecha:Hora:Estadio:Transmisión:/Canal5//ViX Premium