Hoy arranca Seminario de Taekwondo en SLP

Este viernes 22 de mayo dará inicio el Seminario con Figuras Internacionales del Taekwondo, evento que se realizará en las instalaciones del Instituto Hispano Mexicano y que forma parte de las actividades previas a los Kinder Games, competencia que tendrá verificativo este sábado 23 en la Arena Borregos.

El seminario reunirá a exponentes internacionales provenientes de Panamá, Estados Unidos, Chile y México, quienes compartirán experiencias y nuevas herramientas metodológicas enfocadas en el desarrollo técnico y táctico del taekwondo para niños y jóvenes.

Las clínicas estarán dirigidas a participantes a partir de los 8 años de edad y abiertas para todas las cintas, buscando fortalecer la formación de los atletas mediante métodos modernos de enseñanza y entrenamiento.

Las actividades comenzarán a las 16:00 horas con las categorías infantiles de 8, 9 y 10 años, mientras que a las 18:00 horas se desarrollarán las ponencias y entrenamientos para las divisiones cadetes y juveniles de 11 años en adelante.

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Entre los temas principales que se abordarán destaca el clinch: del juego a la situación táctica, una metodología enfocada en la progresión desde ejercicios lúdicos y de contacto hasta situaciones reales de combate en distancia corta.

Asimismo, se impartirá el tema velocidad de reacción y sus generalidades, donde se analizarán fundamentos básicos y su aplicación dentro del taekwondo, desde la enseñanza hasta el entrenamiento competitivo.

Otro de los puntos importantes será defensa y ataque: del juego a la comprensión táctica, tema que contempla procesos metodológicos orientados al entendimiento técnico-táctico del combate mediante dinámicas progresivas.