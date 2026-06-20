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Huiqui se queda en Cruz Azul

Por Agencias

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Huiqui se queda en Cruz Azul
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      Después de conseguir el campeonato del Clausura 2026, Cruz Azul comienza a preparar el siguiente torneo, donde Joel Huiqui seguirá como el encargado de llevar las riendas en el torneo que comienza en julio, pero tendrá algunas incorporaciones importantes.

      Aunque Martín Anselmi salió un poco mal de la institución por irse en pleno torneo a Portugal, parte del cuerpo técnico del entrenador argentino, ahora formará parte del equipo de la Máquina para la siguiente temporada.

      Tras la culminación del Clausura 2026 donde Cruz Azul fue campeón, los cambios o incorporaciones al cuerpo técnico es algo que se veía venir y parece que ya están definidos algunos nombres.

      Facundo Oreja, quien estuvo como pieza importante de Martín Anselmi, se agrega al cuerpo técnico de Joel Huiqui para el Apertura 2026 donde el club buscará el Bicampeonato.

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      Por otra parte, el otro nombre que va a llegar a la Máquina será Diego Bottaioli, preparador físico, se agrega como piensa importante para ser el encargado del alto rendimiento en el club en general, no solo del primer equipo.

      Se espera que las incorporaciones se hagan oficiales en los inicios de la siguiente semana, a menos de un mes para que arranque el torneo.

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