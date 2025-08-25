Ibáñez lanza juego sin Hit ni carrera

Un hecho histórico se vivió en la Liga Élite Nocturna de Primera Fuerza, luego de que Salvador “Chava” Ibáñez consiguiera lanzar un juego sin hit ni carrera, hazaña considerada una de las más difíciles en el beisbol y únicamente superada por un juego perfecto.

El encuentro se disputó en los campos de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, donde los Sultanes lograron imponerse en un cerrado duelo a los Bellacos por marcador de 1-0 en extra innings. El partido estuvo cargado de emociones y ponches, reflejando la paridad entre ambos equipos líderes.

Ibáñez se convirtió en la gran figura de la noche al mantener a raya la ofensiva rival, completando un juego que quedará registrado en la historia reciente de la liga. Por su parte, Óscar Vázquez cargó con la derrota para el conjunto de Bellacos.

Con este resultado, los Sultanes no solo se llevaron la victoria, sino que también fueron testigos de una de las actuaciones más destacadas de la temporada, consolidando a Chava Ibáñez como uno de los lanzadores más dominantes del circuito.

