Imposible adaptarse a la altitud: T. Tuchel

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ATLANTA.- Desde la altitud de Ciudad de México hasta los recuerdos de los dos goles más conocidos de Diego Maradona, Inglaterra tendrá que lidiar con condiciones brutales y con el peso de la historia el domingo, cuando enfrente al coanfitrión México en el Mundial.

El Estadio Azteca, la sede del partido de octavos de final, fue el escenario del infame gol de Maradona, conocido como el de la "Mano de Dios", así como del más brillante, ambos ante Inglaterra en los cuartos de la Copa del Mundo de 1986.

Se encuentra a casi 2.300 metros sobre el nivel del mar. Con poco tiempo para aclimatarse, las condiciones juegan en contra del equipo de Inglaterra y claramente a favor de México, que está invicto en 10 partidos de Copa del Mundo en su estadio como local a lo largo de tres torneos.

"Según tengo entendido, no podemos adaptarnos a la altitud", dijo Thomas Tuchel, el entrenador de Inglaterra. "Ésa es una enorme ventaja que tendrá México. Simplemente lleva demasiado tiempo".

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Para que los atletas de élite rindan al máximo en gran altitud, se requiere un periodo de adaptación que reduzca la fatiga causada por la menor presión atmosférica y la menor disponibilidad de oxígeno.

Los científicos del deporte suelen recomendar un periodo prolongado de aclimatación de al menos dos semanas, o el método de "llegar y salir", que consiste en arribar lo más cerca posible de la hora del partido antes de que aparezcan los síntomas agudos.

Inglaterra, que llegó temprano a Estados Unidos y realizó un campamento de entrenamiento previo al torneo en Florida a fin de prepararse para las altas temperaturas del Mundial de este año, volará desde su base en Kansas City a México el viernes.