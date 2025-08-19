logo pulso
Inaugura el SITGM torneo de futbol

Por Redacción

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Inaugura el SITGM torneo de futbol

El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Goodyear México, sección de la Liga Sindical Obrera Mexicana, anunció la realización de su segundo torneo de futbol, que dio inicio ayer 18 de agosto en las canchas del Sport 7 a un costado del distribuidor Juárez, con el respaldo de la empresa y la participación de la base trabajadora junto a sus familias.

A través de la negociación colectiva, la representación sindical logró que la compañía reconociera la importancia de promover el deporte como una herramienta de integración y bienestar, destinando los recursos económicos necesarios para la organización del certamen.

La nueva dirigencia sindical destacó que este evento no solo impulsa la actividad física, sino que también refuerza los valores de unidad, convivencia y desarrollo social, colocando a la familia como parte esencial de los beneficios obtenidos mediante el esfuerzo diario de las y los trabajadores.

Con este tipo de actividades, el sindicato reafirma su compromiso de construir una organización auténtica y fortalecida, orientada a procurar mayores beneficios y espacios de convivencia sana para sus afiliados.

