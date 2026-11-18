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En el marco del Programa de Activación Física y Deporte Social "Ponte Pila", impulsado a nivel nacional por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se llevará a cabo una carrera recreativa de 3 kilómetros para conmemorar el 69 aniversario del Estadio Plan de San Luis, uno de los escenarios emblemáticos del deporte potosino.

La actividad se realizará el domingo 22 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, bajo el lema "Juntas y juntos por una vida más activa". El recorrido comprenderá las instalaciones del estadio, la pista de atletismo y zonas aledañas, con la invitación abierta a toda la comunidad atlética de San Luis Potosí, clubes, asociaciones y deportistas en general.

La convocatoria contempla una categoría General, en ambas ramas, y está dirigida a grupos familiares, niñas, niños, jóvenes, atletas libres y másteres, con el propósito de promover la actividad física y la convivencia a través del deporte.

Las inscripciones serán gratuitas y estarán disponibles en las instalaciones del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE), ubicadas en Coronel Romero e Himno Nacional, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

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