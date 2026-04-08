logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡QUÉ BIEN LA PASAN!

Fotogalería

¡QUÉ BIEN LA PASAN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Isaac del Toro abandona Vuelta al País Vasco tras caída en Basauri

Del Toro, con cinco victorias en la temporada, mostró dolor tras la caída y no pudo continuar en la ronda vasca.

Por El Universal

Abril 08, 2026 01:46 p.m.
A
Isaac del Toro abandona Vuelta al País Vasco tras caída en Basauri

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El mexicano

Isaac del Tour
( UAE

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


) se retiró de la Itzulia tras sufrir una fuerte caída a 81 km de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y llegada en Basauri.
Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros cinco competidores a menos de 100 kilómetros de la llegada situada en la localidad de la periferia de Bilbao.
Tras levantarse del suelo y mostrar claros gestos de dolor en todo el costado derecho, fue observado por el director del equipo en la carretera.
El de Ensenada, Baja California, subió nuevamente a la bicicleta, pero tras rodar unos kilómetros más terminó por bajarse y abandonar la ronda vasca.
Isaac Del Toro había tomado la salida en la octava posición de la general a casi tres minutos del líder, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).
El ciclista de 22 años se presentó a la Vuelta al País Vasco con cinco victorias en esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Isaac del Toro abandona Vuelta al País Vasco tras caída en Basauri
Isaac del Toro abandona Vuelta al País Vasco tras caída en Basauri

Isaac del Toro abandona Vuelta al País Vasco tras caída en Basauri

SLP

El Universal

Del Toro, con cinco victorias en la temporada, mostró dolor tras la caída y no pudo continuar en la ronda vasca.

Barcelona recibe al Atlético en Champions League
Barcelona recibe al Atlético en Champions League

Barcelona recibe al Atlético en Champions League

SLP

El Universal

Partido de ida de cuartos de final hoy a las 13:00, transmitido por FOX y FOX One

Triunfo crucial de Timberwolves sobre Pacers
Triunfo crucial de Timberwolves sobre Pacers

Triunfo crucial de Timberwolves sobre Pacers

SLP

AP

Minnesota está cerca de asegurar el Top 6 en la Conferencia Oeste

Arrollan los Raptors al Heat 121-95
Arrollan los Raptors al Heat 121-95

Arrollan los Raptors al Heat 121-95

SLP

AP