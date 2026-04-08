Isaac del Toro abandona Vuelta al País Vasco tras caída en Basauri
Del Toro, con cinco victorias en la temporada, mostró dolor tras la caída y no pudo continuar en la ronda vasca.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El mexicanoIsaac del Tour ( UAE
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) se retiró de la Itzulia tras sufrir una fuerte caída a 81 km de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y llegada en Basauri.
Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros cinco competidores a menos de 100 kilómetros de la llegada situada en la localidad de la periferia de Bilbao.
Tras levantarse del suelo y mostrar claros gestos de dolor en todo el costado derecho, fue observado por el director del equipo en la carretera.
El de Ensenada, Baja California, subió nuevamente a la bicicleta, pero tras rodar unos kilómetros más terminó por bajarse y abandonar la ronda vasca.
Isaac Del Toro había tomado la salida en la octava posición de la general a casi tres minutos del líder, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).
El ciclista de 22 años se presentó a la Vuelta al País Vasco con cinco victorias en esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.
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