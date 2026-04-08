Isaac del Toro abandona Vuelta al País Vasco tras caída en Basauri

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El mexicano

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de latras sufrir una fuertea 81 km de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y llegada en Basauri.Del Toro se vio envuelto en unajunto a otrosde la llegada situada en la localidad de la periferia de Bilbao.Tras levantarse del suelo y mostrar clarosen todo el, fue observado por elen la carretera.El de Ensenada, Baja California, subió nuevamente a la bicicleta, pero tras rodar unos kilómetros más terminó por bajarse ylaIsaac Del Toro había tomado la salida en lade la general a casidel líder, el francés(Decathlon CMA CGM).El ciclista dese presentó a la Vuelta al País Vasco conen esta temporada y con los galones delpara disputar la general.