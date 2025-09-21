logo pulso
Isaac del Toro brilla en contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

El joven pedalista mexicano Isaac del Toro se destaca en la competencia de ciclismo en Ruanda

Por El Universal

Septiembre 21, 2025 10:37 a.m.
A
Isaac del Toro brilla en contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En una jornada histórica para el ciclismo mexicano, Isaac del Toro brilló en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, en Ruanda, al conquistar un impresionante quinto lugar.

Vestido con los colores de México, el joven pedalista firmó la mejor actuación para el país en esta disciplina y una de las más destacadas para un latinoamericano en la historia reciente del certamen, al cruzar la meta con un tiempo de 52:26.81.

Del Toro, quien viene acumulando éxitos tras unos días muy destacados en Italia —donde se adjudicó el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini y el Trofeo Matteotti—, mostró en África su gran momento al luchar hasta el final por el podio.

Con una marca de 16 victorias en la temporada, el mexicano únicamente quedó por detrás de Remco Evenepoel (Bélgica), Jay Vine (Australia), Ilan van Wilder (Bélgica) y Tadej Poga?ar (Eslovenia).

El integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG volverá a la actividad el próximo domingo 28 de septiembre, para afrontar la carrera en ruta élite varonil, misma que consta de 267.5 km, y en la que espera seguir escribiendo historia.

