Potosinos FC remonta y gana

La escuadra del Potosinos Futbol Club tuvo que venir de atrás para lograr su segundo triunfo en casa al vencer al conjunto del Real Olmeca Sport con marcador de 3 goles a 1, en duelo correspondiente a la tercera fecha de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado el Potosinos Futbol Club llega a 6 unidades con una marca de 2 juegos ganados y un perdido, mientras que el Real Olmeca Sport, en su primera aparición en esta temporada no pudo sumar unidades.

Dicho encuentro tuvo lugar en el campo de pasto sintético de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, en donde la conjunto que dirige el entrenador René Isidoro García, tuvo que venir de atrás, ya que en una anotación de las llamadas de “vestidor” al minuto 2 de tiempo corrido ya se encontraban abajo en el marcador, luego de una desatención en la defensa que fue aprovechada por Daniel García, para poner el 0-1 a favor de Real Olmeca Sport.