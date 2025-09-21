logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Potosinos FC remonta y gana

Por Romario Ventura

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Potosinos FC remonta y gana

La escuadra del Potosinos Futbol Club tuvo que venir de atrás para lograr su segundo triunfo en casa al vencer al conjunto del Real Olmeca Sport con marcador de 3 goles a 1, en duelo correspondiente a la tercera fecha de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado el Potosinos Futbol Club llega a 6 unidades con una marca de 2 juegos ganados y un perdido, mientras que el Real Olmeca Sport, en su primera aparición en esta temporada no pudo sumar unidades.

Dicho encuentro tuvo lugar en el campo de pasto sintético de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, en donde la conjunto que dirige el entrenador René Isidoro García, tuvo que venir de atrás, ya que en una anotación de las llamadas de “vestidor” al minuto 2 de tiempo corrido ya se encontraban abajo en el marcador, luego de una desatención en la defensa que fue aprovechada por Daniel García, para poner el 0-1 a favor de Real Olmeca Sport.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Potosinos FC remonta y gana
Potosinos FC remonta y gana

Potosinos FC remonta y gana

SLP

Romario Ventura

Rubén García Jr. arrancará 7mo.
Rubén García Jr. arrancará 7mo.

Rubén García Jr. arrancará 7mo.

SLP

Romario Ventura

Mientras que Max Gutiérrez, también del equipo Canel’s, iniciará 12vo.

Los Pumas dejan escapar el triunfo
Los Pumas dejan escapar el triunfo

Los Pumas dejan escapar el triunfo

SLP

El Universal

Ecuatoriana es oro en jabalina
Ecuatoriana es oro en jabalina

Ecuatoriana es oro en jabalina

SLP

AP