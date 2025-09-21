Este lunes 22, poco después de las ocho de la noche, comenzará el otoño en esta zona del mundo, con su aíre frío melancólico, con su alfombra de hojas ocres.

Ya habrá tiempo de sentarse en una banca a comer mandarinas.

Esta semana, entre tantas noticias destacan la demanda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al medio The New York Times por 15 mil millones de dólares y la suspensión del programa de Jimmy Kimmel en la cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, por sus comentarios sobre el asesinato del activista proarmas Charlie Kirk. Mucho nos dicen estas noticias sobre el clima de intolerancia que vivimos.

En cuanto a la demanda contra el NY Times, fue desestimada por el juez Steven D. Merryday, quien dice en su fallo: “un ciudadano estadounidense prominente (quizás el más prominente) alega difamación por parte de un destacado editor de periódicos estadounidense (quizás el más prominente)”. Añadió que una denuncia no es un “foro público para vituperios e invectivas” ni un “megáfono de relaciones públicas, un podio para un discurso apasionado en un mitin político”. Trump puede demandar de nuevo pero acortando y poniendo en orden su solicitud.

Después de esto, Trump ha avanzado en su búsqueda de infalibilidad, al estilo de los papas. Amenazó con retirar las licencias a los medios que le dan ‘mala publicidad’. “Cuando a alguien se le informa que el 97% de las noticias sobre esa persona son negativas, eso ya no es libertad de expresión”, dijo.

Preocupa que muchos políticos hacen lo mismo. Preocupa que, para defenderlos, los seguidores de esos políticos apoyan la censura y hasta caen en amenazas físicas.

Preocupa también que hay que dudar cada vez más de lo que vemos o leemos en medios y redes. De este lado del charco, según varias notas periodísticas, Papayita, un empleado de limpieza que laboraba en HEB Torreón se sintió mal luego de tomar una bebida, fue trasladado al hospital y ahí falleció. Según la denuncia de su familia, la bebida habría sido alterada con desengrasante, por una “broma” de sus compañeros, quienes le hacían bullying o acoso laboral. La noticia del 3 de septiembre se viralizó enmedio de la indignación. Este viernes la Fiscalía de Coahuila informó que no encontró indicios de que se hubiera vertido “alguna sustancia nociva de manera dolosa al recipiente del cual el hoy occiso tomó con posterioridad”.

Ojalá la investigación del caso de Papayita no se quede ahí, como el de Chachito, un adolescente de 14 años, quien en Durango murió por disparo de arma de fuego. Hay tres sujetos implicados, a los que ayudaba en una panadería. Supuestamente fue obligado a jugar a la ‘ruleta rusa’. O el de la médica residente Nicole Stark en Guadalajara, quien se sintió mal al laborar en el quirófano y falleció poco después. Se supone que la mandaron a descansar y ella no aceptó, según la versión oficial.

Esta semana murieron el director de cine Robert Redford, fundador y promotor del festival de cine independiente Sundance, y la genial divulgadora de la ciencia Julieta Fierro Gossman, quien, como resume Milenio, fue “la primera mujer en ocupar la silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua, la primera en hablar de astronomía usando nariz de payaso. […] La primera en dar una conferencia a mujeres en una universidad de los Emiratos Árabes...” Los aportes del estadunidense y de la mexicana fueron enormes en sus campos, eran de los que rompieron muchas barreras y apoyaron a mucha gente. Su obra quedará y debemos tomar nota.

La semana pasada fue un poema de Oñate, esta semana será de uno de otoño, de Ángel González:

El otoño se acerca con muy poco ruido:

apagadas cigarras, unos grillos apenas,

defienden el reducto

de un verano obstinado en perpetuarse,

cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste.

Se diría que aquí no pasa nada,

pero un silencio súbito ilumina el prodigio:

ha pasadoun ángelque se llamaba luz, o fuego, o vida.

Y lo perdimos para siempre.

