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Jaguares Academy domina la serie

Se impuso en tres de las cuatro encuentros ante los Espartanos

Por Romario Ventura

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Jaguares Academy domina la serie
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      La organización de Jaguares Academy Football firmó una destacada actuación durante la tercera jornada de la temporada 2026 de la Football Alliance México, al imponerse en tres de los cuatro encuentros disputados durante su visita a León, Guanajuato, frente a la organización Espartanos. La delegación potosina mostró carácter, disciplina y un alto nivel de juego a lo largo de la jornada, logrando quedarse con la serie por 3-1, resultado que reafirma el buen momento que atraviesa la institución.

      La actividad comenzó con un contundente triunfo de la categoría Liebres, que derrotó por marcador de 39-16 a Espartanos gracias a una sólida actuación ofensiva y un trabajo colectivo que marcó diferencias desde los primeros minutos. En la categoría Venados, el conjunto leonés logró igualar momentáneamente la serie al imponerse 26-0, siendo el único encuentro que favoreció a los locales.

      Sin embargo, Jaguares reaccionó con autoridad en los dos compromisos restantes. La categoría Cocodrilos dominó de principio a fin para conseguir una amplia victoria de 40-6, mientras que Águilas cerró la jornada con una actuación impecable al blanquear 36-0 a Espartanos.

      Con estos resultados, Jaguares Academy Football continúa consolidándose como uno de los programas más competitivos tanto de la Football Alliance México como de San Luis Potosí, respaldado por una trayectoria de 43 años de legado, formando deportistas dentro y fuera del emparrillado.

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      La organización destacó el compromiso de jugadores, entrenadores y familias, quienes con su esfuerzo diario continúan fortaleciendo el proyecto deportivo y mantienen a Jaguares como una de las instituciones protagonistas del fútbol americano infantil y juvenil.

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