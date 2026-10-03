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Jannik Sinner se retira del Masters de Shanghái por lesión en rodilla

Sinner no compite desde Wimbledon y ya había anunciado que no defendería su título en Beijing por la misma lesión.

Por AP

Octubre 03, 2026 07:20 p.m.
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Jannik Sinner se retira del Masters de Shanghái por lesión en rodilla
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      SHANGHAI (AP)Jannik Sinner se retiró del Masters de Shanghái mientras lidia con un problema en la rodilla.

      Retiro de Jannik Sinner en Masters Shanghái por lesión

      Sinner no ha jugado desde que venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. El número uno del mundo se retiró del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla derecha.

      Declaraciones de Jannik Sinner sobre su lesión

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      "Lamentablemente, no podré jugar el Rolex Shanghai Masters este año como esperaba", escribió el italiano el sábado en su cuenta de Instagram. "Siempre disfruto jugar frente a los aficionados de Shanghái y siento mucho no poder hacerlo la próxima semana. Gracias por todo su apoyo. ¡Tengo muchas ganas de verlos de nuevo el próximo año!".

      Sinner anunció la semana pasada que no podría defender su título del Abierto de China en Beijing, al señalar que "mi rodilla no está donde me gustaría que estuviera y todavía no estoy listo para competir, pero haré todo lo posible para estar en la cancha lo antes que pueda".

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