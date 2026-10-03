Ataques rusos matan a seis en Ucrania y dañan puente al norte de Kiev

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KIEV, Ucrania (AP) — Ataques rusos en Ucrania mataron al menos a seis personas y dañaron el Puente del Norte de Kiev la madrugada del sábado, interrumpiendo el tránsito y causando atascos por tercer día consecutivo en el último intento de Moscú para perturbar la vida en la capital de Ucrania.

El ataque se produjo después de dos días de asaltos rusos que obligaron a cerrar total o parcialmente tres de los seis puentes viales de Kiev sobre el río Dniéper. Antes, Rusia había golpeado bloques de apartamentos, almacenes de supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró el sábado que el país seguirá realizando "ataques masivos de represalia" contra Kiev y otras ciudades ucranianas, y llamó a extranjeros y diplomáticos a salir del país. Hizo un llamado similar en mayo.

Rusia invadió a su vecino hace más de cuatro años y medio, y no hay señales concretas de que ambos países puedan alcanzar un acuerdo de paz. Los combates a lo largo de los alrededor de 1,250 kilómetros (780 millas) de la línea del frente, que serpentea por el norte, el este y el sur de Ucrania, han quedado prácticamente estancados en los últimos meses.

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Daños en el puente norte de Kiev y suspensión del tránsito

El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, informó que el ataque dañó la superficie de la calzada y los cables de los trolebuses, lo que obligó a suspender el tránsito. Más tarde indicó que dos personas resultaron heridas en la agresión, una de las cuales fue hospitalizada brevemente.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el sábado que estaba detrás del último operativo, alegando que el puente se utiliza para "facilitar los movimientos de tropas y la logística de los envíos de mercancía militar" para las fuerzas armadas de Ucrania.

Videos que circulaban en redes sociales parecían mostrar el momento del impacto mientras varios vehículos cruzaban el puente, incluidas imágenes supuestamente captadas por la cámara delantera de un vehículo.

Reacciones internacionales y escalada en la región

Moldavia dice que la guerra está llegando a su territorio

La guerra aérea se ha intensificado: Kiev golpea la industria petrolera y a empresas rusas mientras Moscú ha amenazado a ciudades ucranianas con misiles balísticos y drones propulsados por motores a reacción, difíciles de interceptar.

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, afirmó el sábado que la guerra está "llegando peligrosamente" a su país tras una serie de incursiones en su espacio aéreo.

"Condeno el ataque de Rusia contra Ucrania esta mañana. Su guerra está llegando peligrosamente a Moldavia", señaló en X, añadiendo que cinco "armas rusas de ataque aéreo, incluidos misiles Banderol y drones, violaron nuestro espacio aéreo y explotaron en nuestro territorio".

"Moscú está poniendo vidas en riesgo en toda Europa y debe ser detenido", agregó.

La fuerza aérea de Ucrania apuntó que durante la noche Moscú lanzó misiles de crucero Banderol —municiones merodeadoras de bajo costo, propulsadas por motores a reacción usadas para saturar las defensas antiaéreas ucranianas— contra la región de Odesa, que comparte una larga frontera terrestre con Moldavia. Este tipo de armas están diseñadas para mantenerse sobrevolando una zona, buscar objetivos y estallar al impactar contra ellos.

Por otra parte, varias personas resultaron heridas luego de que drones ucranianos alcanzaron durante la noche la ciudad de Kaluga, en el oeste de Rusia, y dañaron edificios residenciales, indicó el gobernador regional, Vladislav Shapsha. Aunque no dio cifras concretas, apuntó que se derribaron 13 aviones no tripulados sobre la región durante la noche.

Ataques rusos y ucranianos dejan 9 muertos y decenas de heridos

Rusia atacó Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y zonas cercanas con drones y bombas guiadas el viernes y durante la noche, matando a cinco personas e hiriendo a más de 40, según el jefe regional Oleh Syniehubov.

En la cercana Izium, ataques con drones rusos hirieron a tres personas, según la administración militar local. Indicó que un dron se estrelló contra un almacén industrial, mientras otro dañó viviendas.

En la región ucraniana de Odesa, hogar de múltiples puertos del mar Negro, un marinero murió y otros tres resultaron heridos después de que fuerzas rusas atacaron el sábado un buque de carga civil, informó la Autoridad de Puertos Marítimos de Ucrania. Señaló que el barco enarbolaba bandera de Liberia.

En el este de Ucrania, en la región de Luhansk ocupada por Rusia, drones ucranianos mataron a dos personas e hirieron a otras dos, según el jefe regional instalado por el Kremlin, Leonid Pasechkin. Sostuvo que los drones atacaron un camión y un automóvil de pasajeros que circulaban por una autopista, y añadió que todas las víctimas eran civiles.

En Rusia, ataques con drones ucranianos mataron a un civil e hirieron a otros dos en la región de Bélgorod, en aldeas a apenas kilómetros (millas) de la frontera ucraniana, dijeron el sábado las autoridades locales.