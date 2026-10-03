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Diez alcaldes, en riesgo de ser inhabilitados

Los señalados no han mejorado el salario de sus policías, asegura el gobernador Ricardo Gallardo

Por Rubén Pacheco

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Diez alcaldes, en riesgo de ser inhabilitados
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      Al menos 10 presidentes municipales estarían sujetos a procesos de inhabilitación, por incumplir el pago salarial de 14 mil pesos mensuales a policías, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Acciones de la autoridad

      Destacó que los ediles señalados por desacatar la disposición recientemente publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), pertenecen a diferentes partidos políticos, incluido el Verde Ecologista de México.

      Asimismo, explicó que el Poder Legislativo se encargará de desahogar los procedimientos de inhabilitación, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios.

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      ¿Qué declararon sobre la seguridad pública?

      Evitó difundir la ubicación y los nombres de los alcaldes, sin embargo, recomendó cuestionar al Congreso del Estado sobre cuáles autoridades municipales se encuentran incluidas en la lista de incumplimiento.

      Denunció la insuficiencia de personal operativo de seguridad pública en municipios de las zonas Altiplano y Media, donde existen entre 10 a 14 elementos, es decir, de cinco a siete oficiales por turno.

      Previo a encabezar la entrega de patrullas a la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez, exhortó a los gobiernos municipales a reforzar los cuerpos de seguridad pública, tanto en los exámenes de control y confianza, como en la inversión de equipamiento.

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        También cuestionó que se critiquen sus expresiones en el pasado informe y que ellos sí puedan "hacer lo que sea"