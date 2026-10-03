Tras cateos en ZI y Pedregal, aseguran tráileres y otros vehículos robados

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La Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Guardia Civil Estatal, realizó cateos simultáneos en dos inmuebles, una bodega de la Zona industrial y una casa en la colonia El Pedregal.

En la primera se aseguraron unidades de transporte y demás vehículos con reporte de robo.

Estas diligencias forman parte de las investigaciones sobre una célula delictiva dedicada al asalto de transportistas, aunque por ahora no se ha informado si ya hay personas detenidas por este tipo de delitos.

La Guardia Civil Estatal informó que mantiene una coordinación operativa con la Fiscalía General de la República en las diligencias y cateos realizados en distintos inmuebles de San Luis Potosí y, como parte de estas acciones, la autoridad federal intervino una bodega ubicada en la Zona Industrial, donde fueron localizados y asegurados diversos objetos presuntamente relacionados con las actividades investigadas, como tractocamiones, vehículos, motocicletas e inhibidores de señal.

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De manera paralela, se realizó otro cateo en un domicilio ubicado en la zona residencial El Pedregal, también relacionado con la investigación federal.

A solicitud de la autoridad federal, elementos de la Guardia Civil Estatal participaron en el resguardo de los inmuebles intervenidos, fortaleciendo las condiciones de seguridad y preservando los puntos mientras continúan las diligencias correspondientes.

Será la FGR la instancia encargada de informar sobre los resultados de las investigaciones, las personas detenidas y los aseguramientos derivados de las diligencias realizadas, según se informó.