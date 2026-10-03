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Sancionarían a colegios que no suspendan clases el próximo lunes

Así lo advirtió el gobernador Ricardo Gallardo al recordar la legislación educativa

Por Rubén Pacheco

Octubre 03, 2026 01:14 p.m.
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Sancionarían a colegios que no suspendan clases el próximo lunes
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      Las instituciones privadas que el próximo lunes no acaten la suspensión de clases por el Día de la Maestra y el Maestro de Educación Primaria, se les aplicarán las sanciones correspondientes en la legislación educativa, advirtió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Aseguró que colegios particulares adelantaron que no se sujetarían a la determinación administrativa, por lo cual, surgieron inconformidades de las y los docentes.

      Subrayó que, en caso de mantener la negativa, las instituciones de educación primaria particular serán sancionados, conforme a lo determinado por la Ley de Educación del Estado.

      Gallardo Cardona dijo que, en las escuelas gubernamentales, no habrá mayor inconveniente, porque los catedráticos podrán acceder a la prestación considerada como un derecho sindical.

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      "Se les va a dar el lunes, es el Día del Maestro de Primaria; una prestación que es sindical 100 por ciento y pedirle a los colegios, principalmente particulares, que acaten (la suspensión)", concluyó.

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