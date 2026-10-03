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Un menor sobrevive a multihomicidio

Por El Universal

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Un menor sobrevive a multihomicidio
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      Monterrey, NL.-  La investigación por la muerte de cinco personas en Montemorelos dio un giro tras conocerse que un menor de 14 años estuvo dentro de la casa durante los hechos y salió con vida, pese a que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, "Cindy", habría advertido su presencia.

      El adolescente, ajeno a la familia, se perfila como uno de los principales testigos para reconstruir lo ocurrido. De acuerdo con una fuente cercana a la indagatoria, observó a la mujer con un arma de fuego y presenció cuando disparó contra una de las víctimas.

      La información disponible no establece si el ataque que observó fue contra Leodegario Moya Garza, pareja de Tamez Rivera, o contra Christian, de 11 años, o Bruno Iván, de 10.

      El menor había participado un día antes en una rodada de vehículos RZR con un grupo de personas. La convivencia continuó en la casa de Tamez Rivera, en la calle Los Nogales, donde decidió pasar la noche.

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      El adolescente intentó salir del lugar en un RZR, pero el vehículo no encendió. Solicitó apoyo para remolcarlo y durante esas maniobras llegaron los policías.

      Las indagatorias señalan que Moya Garza habría sido atacado mientras se encontraba en la recámara principal, mientras Christian y Bruno fueron localizados en la sala.

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