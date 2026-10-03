EL DESCARO > EN LA MIRA

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Pues ya en el descaro total, la gente de Morena se atreve a evidenciar un día sí y otro también que simplemente para ellos, aquello de las restricciones de los tiempos electorales, es letra muerta, no aplica y que simplemente son inmunes a los piquetes del otrora honorable y respetable Instituto Nacional Electoral (INE).

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Señalan los señores integrantes de la bancada guinda local que ya están más que puestos para brincar a la siguiente liana, buscar el hueso y para mantenerse dentro del jugoso presupuesto. Pero si está usted pensando que hay algo de decencia u honorabilidad entre los militantes del partido en el poder, déjenos decirle que está muy equivocado.

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Antes muertos que sin fuero (y sueldo o dieta). Los señores diputados consideran que no hay nada de inmoral ni antiético en mantenerse como diputados mientras le dedican todo el esfuerzo de sus escasas neuronas a su afán de conseguir la titularidad de alguna "coordinación" (como la denominan ellos). No importa si es distrital local, distrital federal o hasta una municipal.

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Ahora sí que nos cumplieron aquello ser diferentes a los del pasado, pero...

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¡Nos salieron peores! Antes, con los azules o los tricolores aún había un poco de urbanidad, de cierto pudor electoral-electoral. Muy probablemente las mañas eran las mismas, los afanes y las calenturas adelantadas también se daban, pero por lo menos a sus protagonistas aún les daba algo de vergüenza manifestarlas.

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En fin, contemplen potosinos el fin de la democracia (y hasta de la decencia) tal como la conocimos. Y vendrán cosas peores.

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Y quien señala con dedo flamígero y pronuncia emplazamientos sin ningún miramiento en contra de por lo menos diez alcaldes de la entidad, es nada más y nada menos que el mismísimo gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

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Reveló su furia y afán castigador porque estos insensatos se atrevieron a desacatar su reciente reforma para pagar a sus agentes policiacos al menos 14 mil pesillos al mes. ¿Cómo se atreven? La medida es para el bienestar y la seguridad de sus propias demarcaciones.

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No revela, por lo menos no aún, quiénes estarían en riesgo de quedarse sin alcaldía, pero podemos aventurar que se trata, por lo menos en la mayor medida, de alcaldías con muy pocos elementos y hasta con pocos recursos. No lo sabemos de cierto, pero probablemente hasta haya municipios que esa cantidad (los 14 del águila) los andan ganando los integrantes de sus cabildos.

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Qué poca...devoción a San Francisco han evidenciado algunos vándalos capitalinos.

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Y es que mire usted amable lector. Resulta que a horas de la celebración de la fiesta en honor de San Panchito este 4 de octubre, los muy maldosos fueron a cortar los cables del alumbrado público dejando a oscuras el jardín Guerrero, que así es como se llama oficialmente el ubicado frente al templo.

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No es un robo, no es la obra de algún drogo buscando material para venderlo por kilo y tener para la "mona", el "toque" o la "piedra". No, se trata de puro y vil sabotaje. Pura maldad anticristiana. Hacer que el lugar luzca mal ahora que van a tener muchas visitas. Pura mala onda y peor vibra. A ver si no se ganan un cordonazo del santo que cumple 800 años de habérsenos adelantado al cielo.

¡HASTA MAÑANA!