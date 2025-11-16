Javier Aguirre: 'Fuera Vasco' - Reacción ante abucheos

TORREÓN, Coah., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Al igual que en Guadalajara, Javier Aguirre fue despedido por la afición mexicana con un estruendoso grito de "Fuera Vasco". La falta de victorias y sentar a Carlos Acevedo en Torreón no fue bien visto por el público.

Durante todo el encuentro, el portero Raúl Rangel fue abucheado cada que tocaba el balón y hasta recibió el grito homofóbico en dos ocasiones.

Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Erick Sánchez manifestaron su molestia al término del empate (0-0) frente a la Selección de Uruguay por la falta de apoyo de su público.

Por su parte, Javier Aguirre también mostró su postura ante lo sucedido, aunque lo hizo de una forma más mesurada durante la conferencia de prensa.

"No soy quién para juzgar a la afición menos a la nuestra. Son libres y soberanos, pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo y manifestaron su inconformidad libremente. No soy quién, no tengo autoridad para eso", declaró el timonel Tricolor.

Aguirre aseguró que le hubiera gustado ver a su afición apoyar; sin embargo, enfatizó que le preocupa más lo que está en sus manos y control como el funcionamiento.

"Lo que yo puedo controlar lo hago, es el funcionamiento del equipo, lo otro son variables que no controlas, me gusta cuando la gente nos apoya, la mejor manera es ganando, esa es nuestra chamba", agregó el "Vasco".

-----Javier Aguirre, satisfecho con el equipo

El director técnico de la Selección Mexicana reconoció que al equipo le falta mejorar el tema de la contundencia. Ya son cinco partidos sin ganar, pero asegura que han encontrado una forma de juego.

"Los últimos cinco partidos que no hemos ganado, son rivales de nuestro nivel, Japón, Colombia, Ecuador, Uruguay, si queremos dar ese salto de calidad, tendremos que mejorar de cara a la portería, buscar fórmulas, seguir entrenando la definición", explicó.

"El equipo ha encontrado un modo de jugar, tiene muchos automatismos, lo ideal sería ganar, pero son partidos de preparación. Tenemos la fortuna de que no jugamos la clasificación al Mundial. En siete meses debemos presentar el mejor equipo posible", concluyó.