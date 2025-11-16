Discusión de pareja termina en homicidio en el Fracc. Español
Un hombre perdió la vida, luego de ser apuñalado durante una discusión con su pareja
Un hombre perdió la vida este domingo tras ser herido con arma blanca durante un hecho de violencia intrafamiliar registrado en el Fraccionamiento Español.
El reporte se realizó alrededor de las 11:00 horas al número de emergencia 911, alertando sobre una persona lesionada en la calle Covadonga. Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a un hombre de 32 años con heridas provocadas por un objeto punzocortante.
De acuerdo con la versión del propio lesionado, sostuvo una discusión con su pareja y, bajo los efectos del alcohol, fue atacado con un cuchillo por la mujer, de aproximadamente 25 años.
Paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos acudieron al lugar y trasladaron de urgencia al herido al Hospital Central, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Discusión de pareja termina en homicidio en el Fracc. Español
Redacción
Un hombre perdió la vida, luego de ser apuñalado durante una discusión con su pareja
Tras acuerdo con Guanajuato, SLP detiene a integrantes de grupos criminales
Rubén Pacheco
Las acciones en Villa de Reyes y Ocampo muestran la efectividad del acuerdo de seguridad con Guanajuato
Tres mujeres pierden la vida en fuerte accidente
Redacción
Chocaron dos autos en el Blvr. Españita, a la altura del fraccionamiento del mismo nombre