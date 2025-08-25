logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Joaquim Pereira sufre una conmoción cerebral

Por El Universal

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Joaquim Pereira sufre una conmoción cerebral

México.- La Liga MX fue escenario este sábado de un momento dramático en la cancha del estadio El Encanto, al ver a Joaquim, defensor de Tigres, salir del campo en ambulancia tras un fuerte choque.

Todo ocurrió pasada la primera media hora del juego, en el que el defensor brasileño se movió en búsqueda de una pelota en su zona baja ante la presión de un atacante. Por desgracia, el central no se dio cuenta de la salida de Nahuel Guzmán y recibió un fuerte golpe en el rostro.

El impacto mandó de inmediato al futbolista al césped, causando la preocupación de sus compañeros y rivales, quienes pidieron el ingreso de las asistencias médicas.

En las imágenes de la transmisión, se vio a Joaquim con la mirada perdida, producto del choque de su rostro con el hombro del arquero, quien estuvo a su lado hasta verlo retirarse en una ambulancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego del silbatazo final, Guido Pizarro, entrenador del equipo felino, compartió noticias sobre su jugador, estableciendo que sufrió una conmoción cerebral y se quedaría en Mazatlán, en un hospital, para ser observado.

“Está bien. Nos han pasado el reporte a todo el plantel. Trae conmoción y se va a quedar acá 24 horas, así que lo bueno es que está bien y ojalá se recupere lo antes posible”, mencionó en rueda de prensa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El indultar un toro es algo único: Armillita IV
El indultar un toro es algo único: Armillita IV

El indultar un toro es algo único: Armillita IV

SLP

Romario Ventura

Evitan los Orioles barrida ante Astros
Evitan los Orioles barrida ante Astros

Evitan los Orioles barrida ante Astros

SLP

AP

Pineda debuta con victoria en el AEK
Pineda debuta con victoria en el AEK

Pineda debuta con victoria en el AEK

SLP

Agencias

Construyen carretera a Querétaro de cuota
Construyen carretera a Querétaro de cuota

Construyen carretera a Querétaro de cuota

SLP

Martín Rodríguez