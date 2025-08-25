Joaquim Pereira sufre una conmoción cerebral

México.- La Liga MX fue escenario este sábado de un momento dramático en la cancha del estadio El Encanto, al ver a Joaquim, defensor de Tigres, salir del campo en ambulancia tras un fuerte choque.

Todo ocurrió pasada la primera media hora del juego, en el que el defensor brasileño se movió en búsqueda de una pelota en su zona baja ante la presión de un atacante. Por desgracia, el central no se dio cuenta de la salida de Nahuel Guzmán y recibió un fuerte golpe en el rostro.

El impacto mandó de inmediato al futbolista al césped, causando la preocupación de sus compañeros y rivales, quienes pidieron el ingreso de las asistencias médicas.

En las imágenes de la transmisión, se vio a Joaquim con la mirada perdida, producto del choque de su rostro con el hombro del arquero, quien estuvo a su lado hasta verlo retirarse en una ambulancia.

Luego del silbatazo final, Guido Pizarro, entrenador del equipo felino, compartió noticias sobre su jugador, estableciendo que sufrió una conmoción cerebral y se quedaría en Mazatlán, en un hospital, para ser observado.

“Está bien. Nos han pasado el reporte a todo el plantel. Trae conmoción y se va a quedar acá 24 horas, así que lo bueno es que está bien y ojalá se recupere lo antes posible”, mencionó en rueda de prensa.