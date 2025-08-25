Jonas Vingegaard es el nuevo líder

LIMONE PIEMONTE.- Jonas Vingegaard terminó con fuerza para ganar el domingo la segunda etapa de la Vuelta a España en Italia, justificando su estatus como favorito en ausencia de Tadej Pogacar.

Vingegaard estuvo involucrado en un gran accidente que involucró a muchos ciclistas, incluidos sus compañeros de equipo de Visma-Lease a Bike, pero se reincorporó al pelotón con sangre en su codo izquierdo. El ciclista danés terminó justo por delante de Giulio Ciccone en un sprint masivo hacia la línea de meta en la cima de la montaña en Limone Piemonte, cerca de la frontera francesa.

Guillaume Martin-Guyonnet fue el primero en abandonar la carrera ya que la lluvia hizo que las carreteras fueran peligrosas en la ruta de 159.6 kilómetros (100 millas) desde Alba. El ciclista francés se estrelló en un descenso.

Luego ocurrió otro accidente después de una rotonda que involucró a Vingegaard y a su compañero de equipo Axel Zingle, quien necesitó atención del médico de la carrera.

Los líderes tempranos Gal Glivar, Jakub Otruba y Liam Slock se rezagaron con el pelotón en los kilómetros finales, con Wilco Kelderman de Visma liderando el grupo con Vingegaard justo detrás.

Julien Bernard tomó el relevo para sus compañeros de equipo de Lidl-Trek, Ciccone y Andrea Bagioli, antes de que el ciclista español Marc Soler atacara a 600 metros de la meta. Sin embargo, fue Vingegaard quien superó a Ciccone en la línea, seguido por David Gaudu y Egan Bernal.

Las etapas iniciales se están llevando a cabo en el norte de Italia antes de que la Etapa cuatro cruce a Francia, y luego la Vuelta se traslada a España, donde evitará cualquier carrera en el sur, antes de su final tradicional en Madrid.

La 80ma edición de la carrera presenta ocho finales en cumbre en las altas montañas, incluyendo la muy anticipada subida al L’Angliru en la Etapa 13, que podría resultar decisiva.

Pogacar, quien ganó el Tour de Francia, y el cuatro veces ganador de la Vuelta, Primoz Roglic, optaron por no participar en la carrera.