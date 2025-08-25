Jonathan David anota en triunfo de la Juve

MILÁN.- El delantero Jonathan David anotó en su debut en la Serie A para encaminar la victoria el domingo 2-0 de la Juventus sobre el Parma en su primer partido de la temporada.

David se unió a la Juventus en julio en una transferencia libre después de que expiró su contrato de cinco años con el Lille.

La Juventus terminó el partido con 10 hombres después de que Andrea Cambiaso fuera expulsado a siete minutos del final, pero Dusan Vlahovic duplicó la ventaja de la Bianconeri momentos después.

La Juventus tuvo dificultades en la primera mitad, pero fue dominante después del descanso y abrió el marcador a los 59 minutos cuando David se adelantó a su marcador para empujar el centro de Kenan Yildiz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Yildiz también asistió en el segundo de la Juve en un rápido contraataque que vio a Vlahovic enviarlo por la derecha y luego correr desde el círculo central hacia el área para rematar el pase de regreso.

Eso ocurrió poco después de que Cambiaso se ganó una innecesaria tarjeta roja por saltar junto con Mathias Løvik por un balón alto y reaccionar empujando al jugador del Parma y aparentemente golpeándolo en la cara con su brazo.