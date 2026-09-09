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Joss Garfias quedó muy cerca de puntos en Monza

Por Romario Ventura

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Joss Garfias quedó muy cerca de puntos en Monza
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      El piloto potosino Joss Garfias tuvo una destacada actuación en la fecha de la FIA Fórmula 3 disputada en Monza, Italia, donde finalizó en la posición 11, quedándose a un lugar del Top 10 y de sumar puntos para su equipo PREMA.

      La competencia presentó dificultades desde los primeros instantes para Garfias, quien sufrió un contacto que lo relegó hasta las últimas posiciones. A partir de ahí, el mexicano comenzó una remontada que le permitió recuperar terreno hasta instalarse en el undécimo sitio.

      "Iniciamos la competencia con la convicción de un podio. Apenas iniciando la carrera sufrimos un golpe y esto nos mandó hasta las últimas posiciones; poco a poco trabajamos la carrera y remontamos posiciones. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y nos quedamos a la puerta de los puntos", señaló Garfias.

      El resultado en Monza forma parte del cierre de su primera temporada en la FIA Fórmula 3, campaña que ha representado un periodo de adaptación al monoplaza y aprendizaje junto al equipo PREMA, dentro de una de las principales categorías de formación rumbo a la máxima categoría del automovilismo.

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      Garfias ahora concentrará su preparación en la última fecha de la temporada, programada para los días 12 y 13 de septiembre en Madrid, donde buscará cerrar de manera positiva su año de debut. "Seguimos trabajando, vamos a la última carrera a Madrid a cerrar fuerte", agregó el piloto potosino.

      La actividad se desarrollará en el Madring, trazado de aproximadamente 5.047 kilómetros y 22 curvas, que combina sectores construidos específicamente para el evento con vías públicas y que tiene entre sus puntos destacados la curva conocida como "La Monumental".

      En Madrid, la Fórmula 3 formará parte del programa del Gran Premio de España de Fórmula 1, escenario en el que Garfias buscará poner punto final a su temporada con otro resultado destacado.

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