Julián Quiñones es campeón de goleo

En la última fecha del balompié de Arabia Saudita, Julián Quiñones selló un hat-trick que lo convirtió en el campeón de goleo de la Saudi Pro League. Después de ese tercer y significativo gol en la victoria (1-5) del Al-Qadsiah frente al Al-Ittihad, el delantero salió de la cancha, tomó una silla de plástico y —sin importar el material— la convirtió en un trono: sostenido por sus 33 anotaciones a lo largo de la temporada.

Ese último partido no solo permitió que Quiñones superara los tantos de Ivan Toney, sino también del propio Cristiano Ronaldo.

Mientras que la afición del Alawwal Park atestiguó el momento en el que "CR7" conquistó su primer título con el Al-Nassr en la Saudi Pro League, el King Abdullah Sports City se quedó con la postal de Julián Quiñones como campeón de goleo. Ambos compartieron reflectores.

Sin embargo, pese a la hazaña del naturalizado mexicano, el Al-Qadsiah no consiguió el título de la Liga, ya que el equipo culminó en el cuarto lugar de la clasificación por debajo del Al-Nassr, Al-Hilal y Al-Ahli Saudi. Aún así, los futbolistas del Al-Qadsiah celebraron junto Quiñones el hat-trick (36´, 37´ y 63´), sumado a los tantos de Musab Al-Juwayr (1´) y Mohammed Aboulshamat (54´).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el título de goleo en la mano, Quiñones podría convertirse en uno de los atacantes del Tricolor para la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En el pasado mes de enero, el técnico Javier Aguirre habló de la importancia de Julián Quiñones en el combinado nacional: "Es un jugador espectacular, en México hizo cosas maravillosas. Tiene unos registros que no encontramos fácilmente en los jugadores y encima hoy está haciendo goles", sentenció el estratega.