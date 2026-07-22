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Julián Quiñones es nominado al 11 ideal

Por El Universal

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Julián Quiñones es nominado al 11 ideal
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      México.- La actuación de Julián Quiñones en la Copa del Mundo sigue dando de qué hablar a nivel internacional, ahora al convertirse en el primer jugador mexicano considerado para formar parte del XI ideal del torneo de la FIFA.

      Con cuatro goles marcados, Julián destacó por encima de muchas grandes estrellas internacionales, colocándose en el radar de la competencia, que lo ha ubicado como una opción para integrar el equipo ideal del certamen.

      Llegar a ese sitio no será sencillo, ya que tendrá como rivales a figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane, quienes también forman parte de la lista de atacantes nominados. La selección de los jugadores se encuentra abierta en el sitio oficial de la FIFA.

      Serán los aficionados quienes, mediante su voto, podrán elegir a los futbolistas que conformarán el once ideal de la Copa del Mundo, en una votación que reúne a las principales figuras que brillaron a lo largo del torneo.

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      ASÍ PUEDE VOTAR 

      POR JULIÁN QUIÑONES

      Para apoyar a Julián Quiñones en la votación del Dream XI de la Copa del Mundo, los aficionados deben ingresar al portar del FIFA, dirigirse al apartado Dream XI e iniciar sesión con su cuenta, o crear una en caso de no contar con ella.

      Posteriormente, deberán armar su once ideal respetando la formación establecida por la plataforma, seleccionar a Quiñones dentro de los delanteros nominados y, una vez completada la alineación, enviar su voto para que el mexicano aspire a un lugar en el equipo ideal del torneo.

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