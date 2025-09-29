Julio César Chávez, hospitalizado de emergencia en Culiacán

Julio César Chávez, ícono del boxeo mexicano, encendió las alertas este domingo al ser hospitalizado de emergencia en Culiacán, Sinaloa, tras sufrir un fuerte dolor que derivó en una cirugía urgente.

Mediante las redes sociales de su hijo Omar, se dio a conocer la situación, que de inmediato generó preocupación entre sus seguidores, quienes desearon la pronta recuperación del exboxeador de 63 años de edad.

"Estamos en el Hospital Los Ángeles, con el doc... van a operar a mi apá y estamos aquí", mencionó Omar Chávez, mostrando a su papá recostado en una cama de hospital y con una bata.

En el contenido, que rápidamente se volvió viral, también participó el médico encargado de la operación del "Gran Campeón Mexicano", quien explicó un poco lo que sucedía.

"Desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán, y esta vez traía un dolorcito, que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uréter izquierdo, y ahorita se la van a quitar", compartió.

En la parte final del video, Julio César Chávez agradeció las atenciones y los mensajes de los aficionados, recalcando que se encuentra bien y tranquilo tras todo lo ocurrido.