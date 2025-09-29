Llaman a planear las compras del Buen Fin

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía para planificar con anticipación sus compras durante la edición 2025 del Buen Fin, con el objetivo de evitar complicaciones financieras derivadas de esquemas de crédito como “compra ahora y paga después”.

Explicó que una de las principales recomendaciones es comparar precios con tiempo, elaborar una lista de necesidades y aprovechar la jornada de descuentos para adelantar adquisiciones de fin de año, como las relacionadas con la temporada navideña.

Asimismo, exhortó a los consumidores a privilegiar la compra de productos con garantía y a exigir comprobantes de pago, con el fin de tener respaldo ante cualquier eventualidad.

En cuanto al uso de tarjetas de crédito, Díaz de León señaló que es una opción válida, siempre y cuando se utilicen de forma responsable y en comercios participantes que ofrezcan planes a meses sin intereses, lo que puede ayudar a distribuir el gasto sin comprometer la estabilidad financiera de los hogares.

Cabe mencionar que, en San Luis Potosí, la Canaco estimó que la derrama económica del Buen Fin del año 2024 alcanzaría los 4 mil millones de pesos, con un crecimiento del 6 por ciento en ventas respecto a la edición anterior.

Se proyectó la participación de alrededor de 2 mil comercios locales, y el lanzamiento oficial contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de cámaras empresariales, quienes realizaron el corte de listón para dar inicio simbólico a esta jornada de descuentos, consolidando al Buen Fin como un motor clave para la reactivación y dinamización de la economía local.