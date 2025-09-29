Con barrida Padres avanzan a la postemporada

SAN DIEGO.- El dominicano Manny Machado conectó un sencillo impulsor durante la primera entrada de cinco carreras y bateó un jonrón al inicio de la tercera para los Padres de San Diego, quienes se prepararon para la postemporada al vencer el domingo 12-4 a los Diamondbacks de Arizona, completando una barrida de tres juegos. San Diego se dirige a Chicago para una serie de comodines de la Liga Nacional al mejor de tres contra los Cachorros, comenzando el martes. Los equipos dividieron la serie de la temporada 3-3, con cada equipo ganando 2-1 en casa. Será la primera vez que se enfrenten en la postemporada desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1984, cuando los Padres remontaron un déficit de 0-2 para vencer a los Cachorros en cinco juegos y avanzar a su primera Serie Mundial.

Los Padres (90-72) registraron temporadas consecutivas de 90 o más victorias por primera vez.

El dominicano Ketel Marte de Arizona conectó su tercer jonrón de apertura de la temporada, contra JP Sears (9-11). El dominicano Geraldo Perdomo impulsó una carrera en su último turno al bate para convertirse en el primer campocorto de Arizona en registrar 100 carreras impulsadas.

Por los Diamondbacks, los venezolanos Ildemaro Vargas de 4-1 y Jorge Barrosa de 2-1 con una anotada. El mexicoamericano Alek Thomas de 4-2.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 2-1 con una anotada. El cubano Jose Iglesias de 4-1 con dos producidas.