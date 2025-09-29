KA FEI
LA MEJOR OPCIÓN EN BARRA DE CAFÉ Y DELICIOSAS BEBIDAS
Galeria
1/3
En una cálida ce-lebración fue inaugurado KA FEI Coffe Bar, ubicado en la calle Granizo No.199 en la Garita de Jalisco, dentro del salón de fiestas “Balún”.
Renata Fernández Benavente y Alejandra González Díaz Barreiro, propietarias de este atractivo y nuevo negocio, cortaron el listón de apertura.
Compartieron con ellas este especial acontecimiento, sus papás: Luis Fernando Fernández Montiel y Daniela Benavente, Gilberto González y Verónica Díaz Barreiro, así como sus hermanos Danna y Macarena Fernández Benavente; Silvana, Vero e Iker González Díaz Barreiro.
Al igual, las acompañaron familia y grupos de amigos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Renata y Alejandra atendieron emocionadas a las felicitaciones de la selecta concurrencia, quienes les desearon éxito y prosperidad en KA FEI, proyecto que emprendieron con gran entusiasmo y optimismo.
Desde luego que en una agradable atmósfera, los asistentes disfrutaron de la variedad de bebidas que ofrece esta barra de café.
Eso sí, ¡gran alegría!
no te pierdas estas noticias