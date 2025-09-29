logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ

Sin duda alguna, una de las bodas más esperadas del 2025 ha sido la de Selena Gómez y Benny Blanco, la cual fue celebrada el sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

Frente a 170 familiares y amigos, Selena Gómez deslumbró en un vestido personalizado de la casa diseñadora estadounidense, Ralph Lauren; por su parte, su ahora esposo, Benny Blanco, portó un smoking de la misma marca.

Este diseño de ensueño elegido por la cantante, actriz y fundadora de Rare Beauty, presenta un elegante escote halter que deja la espalda parcialmente descubierta; en el cuello, destaca el encaje floral que acentúa el estilo romántico del look. Este traje satinado tiene también hermosos detalles con formas sinuosas y drapeado en el corpiño que enriquecen el diseño y estilizan la silueta. Fue fundada en la ciudad de Nueva York en 1967 por el diseñador, empresario y filántropo estadounidense, Ralph Lauren.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ
R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ

R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ

SLP

El Universal

DEMON SLAYER LLEGARÁ A TV ABIERTA
DEMON SLAYER LLEGARÁ A TV ABIERTA

DEMON SLAYER LLEGARÁ A TV ABIERTA

SLP

El Universal

SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA
SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA

SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA

SLP

EFE

“UNA BATALLA TRAS OTRA” DECEPCIONANTE ESTRENO
“UNA BATALLA TRAS OTRA” DECEPCIONANTE ESTRENO

“UNA BATALLA TRAS OTRA” DECEPCIONANTE ESTRENO

SLP

AP