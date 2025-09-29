R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ

Sin duda alguna, una de las bodas más esperadas del 2025 ha sido la de Selena Gómez y Benny Blanco, la cual fue celebrada el sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

Frente a 170 familiares y amigos, Selena Gómez deslumbró en un vestido personalizado de la casa diseñadora estadounidense, Ralph Lauren; por su parte, su ahora esposo, Benny Blanco, portó un smoking de la misma marca.

Este diseño de ensueño elegido por la cantante, actriz y fundadora de Rare Beauty, presenta un elegante escote halter que deja la espalda parcialmente descubierta; en el cuello, destaca el encaje floral que acentúa el estilo romántico del look. Este traje satinado tiene también hermosos detalles con formas sinuosas y drapeado en el corpiño que enriquecen el diseño y estilizan la silueta. Fue fundada en la ciudad de Nueva York en 1967 por el diseñador, empresario y filántropo estadounidense, Ralph Lauren.