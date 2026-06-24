Karim López jugará para los Grizzlies

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México.- El Draft de la NBA se tiñó de verde, blanco y rojo, con la histórica llegada de Karim López a la mejor Liga de baloncesto en el mundo. El nacido en Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer mexicano en ser elegido en la ronda inicial, con una selección de lotería por los Pistons de Detroit, que lo traspasaron a los Grizzlies de Memphis.

El joven alero de 19 años llegó al Draft considerado como el mejor prospecto internacional de esta generación, gracias a su destacada trayectoria desde las categorías juveniles del Joventut de Badalona, en España, hasta los Breakers de Nueva Zelanda en la NBL, la Liga de Australia. Ahora, le tocará demostrar su talento a lo grande.

A partir de este martes, López escribirá su nombre en la exclusiva lista de mexicanos que jugaron en la NBA, con Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jáquez Jr., quien fue recientemente enviado a los Bucks de Milwaukee.

Sin embargo, la hazaña de López es histórica. Superó a Nájera, quien fue seleccionado en la segunda ronda, en el puesto 38 del Draft 2000.

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En su última temporada con los Breakers, Karim promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y 1.2 robos por partido. Tuvo una actuación histórica de 32 unidades, antes de consagrarse campeón de la NBL Ignite Cup.

Además de su privilegiada estatura (2.15 metros), es un jugador que llamó la atención de diversos equipos de la NBA por su agresividad en la pintura. Desde los 16 años, representa a la Selección Mexicana.