Joao Pedro podrá jugar ante Puebla

El delantero brasileño del Atlético de San Luis, Joao Pedro, quedó habilitado para disputar el próximo partido ante Puebla luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) revocara la tarjeta roja que recibió en la jornada 4 contra Cruz Azul.

La expulsión había generado controversia por la forma en que se sancionó al jugador. Durante el encuentro del pasado lunes, al minuto 60, Joao Pedro disputó un balón con Willer Ditta, zaguero de Cruz Azul, y al caer sus rodillas impactaron la pierna del rival. El árbitro Vicente Reynoso Arce consideró que la acción ponía en riesgo la integridad física del celeste y aplicó la tarjeta roja, incluso tras la revisión del VAR.

Atlético de San Luis terminó el partido con 10 jugadores, pero logró anotar un gol antes de caer 2-1 en el estadio Alfonso Lastras. Tras la jugada, el club presentó una apelación ante la FMF, acompañada de videos y pruebas que respaldaban que la acción de Pedro no constituyó una infracción grave.

Luego de revisar el caso, la Comisión Disciplinaria determinó que la expulsión era improcedente y autorizó la participación de Joao Pedro en su próximo compromiso. “Después de analizar los videos y documentos aportados, la solicitud se determina procedente. En consecuencia, el jugador podrá participar con su equipo en su siguiente encuentro oficial de la Liga BBVA MX”, indicó el organismo mediante un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El delantero estará disponible para el técnico Guillermo Abascal en el duelo de la jornada 5, que se jugará este viernes a las 19:00 horas en el estadio Cuauhtémoc, cuando el Atlético de San Luis visite a Puebla.