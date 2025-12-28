logo pulso
Kevin Schade lidera la goleada del Brentford

Por AP

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
El alemán Kevin Schade anotó un ´hat-trick´ en la goleada 4-1 del Brentford sobre el Bournemouth.

Antoine Semenyo anotó para el Bournemouth antes de la ventana de transferencias de enero, cuando, según informes, es objetivo de algunos de los principales clubes de la Premier League, incluido el Man City.

La lucha del West Ham por el descenso sufrió un golpe cuando el mexicano Raúl Jiménez anotó al minuto 85 para sellar la victoria 1-0 del Fulham, mientras que el Burnley, penúltimo en la tabla, empató 0-0 con el Everton. Kevin Schade de Brentford celebra haber anotado el tercer gol de su equipo ante Bournemouth.

