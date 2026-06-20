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Koné es operado por 2 fracturas en la pierna

Por AP

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Koné es operado por 2 fracturas en la pierna
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      VANCOUVER.- El mediocampista canadiense Ismaël Koné fue operado tras sufrir la fractura de la tibia y el peroné de la pierna izquierda en el Mundial.

      Koné, de 24 años, que venía de su primera temporada con el club italiano Sassuolo, se lesionó tras una entrada por detrás de Assim Madibo en el minuto 51 de la victoria 6-0 del jueves sobre Qatar.

      La Asociación Canadiense de Fútbol informó el viernes que Koné fue operado la noche del jueves.

      Madibo recibió una tarjeta roja. Se disculpó en persona con Koné después del partido.

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      "Ni siquiera pueden imaginar lo agradecido que estoy con todos los que se comunicaron conmigo y me tienen en sus oraciones", publicó Koné en Instagram.

      "A los hermanos canadienses, me convertí en entrenador asistente para apoyarlos desde la banda. Quería que supieran que los quiero con todo mi corazón y que nuestra hermandad lo es todo para mí", añadió. " Lo que hicieron ayer se quedará conmigo para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos".

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