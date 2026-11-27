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León.- El campeón Cruz Azul goleó este jueves por 0-4 al León en partido de ida de cuartos de final del torneo de Apertura del futbol mexicano. Cruz Azul marcó con doblete del argentino José Paradela, con un disparo de su compatriota Nicolás Ibáñez que rebotó en dos rivales para luego meterse en la portería y un tanto del uruguayo Gabriel Fernández.

En el juego de vuelta, el León visitará al Cruz Azul en el Estadio Azteca el próximo domingo. El Léon intentó ir al frente desde el principio liderado por los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo, pero le faltó profundidad.

El visitante aprovechó la postura del rival en una contra, en una tardía marca de la zaga para ponerse arriba 0-1 al minuto ocho con un disparo de zurda desde fuera del área de José Paradela que superó el lance del guardameta Oscar García.

León se lanzó por el empate, pero sus centrocampistas no conectaron con Cambindo y el panameño Ismael Díaz De León y en el frente. En la ida y vuelta de ambos equipos, La Máquina sacó el mejor provecho con el 0-2 al minuto 30, que cayó gracias a un disparo de Nicolás Ibáñez que se metió a la portería luego de ser desviado por el chileno Rodrigo Echeverría.

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En tiempo agregado, el guardameta Andrés Gudiño midió mal un centro y lo regaló a los pies del chileno Sebastián Vegas, quien remató desviado de la portería y perdió la ocasión para acercarse en el marcador.

En la segunda mitad, León volvió a volcarse para descontar.

Tuvo su oportunidad al 55 en un centro que remató sin marca dentro del área José Alvarado, pero el balón salió por un costado del marco. Cruz Azul consiguió el 0-3 al 66 en un error en la salida del León, que Paradela aprovechó al recibir el balón dentro del área para disparar y vencer al portero.

Ante un León desesperado, La Máquina selló el 0-4 gracias a una contra del uruguayo Gabriel Fernández, quien dentro del área disparó, tapó el guardameta, pero en el rebote Fernández envió el balón a la red, al 73.