Lamine Yamal, el jugador más joven en el equipo FIFPRO del año

HOOFDDORP, Holanda (AP) — Lamine Yamal, el joven prodigio del Barcelona, se convirtió en el jugador más joven en ser incluido en el equipo del año de FIFPRO, y cinco futbolistas del campeón europeo Paris Saint-Germain también fueron seleccionados, según anunció el lunes el sindicato global de jugadores.

El arquero Gianluigi Donnarumma, quien tras la consagració en la Liga de Campeones fue transferido al Manchester City, obtuvo la mayor cantidad de votos con 13.609 de los más de 20.000 votos enviados por jugadores de todo el mundo, informó FIFPRO.

Lamine, extremo de 18 años, fue segundo, con 10.167 votos. FIFPRO ha seleccionado un once mundial masculino durante 20 años, y el jugador más joven anterior en figurar en la lista fue Kylian Mbappé, quien tenía 19 años cuando fue formó parte del equipo en 2018 luego de salir campeón mundial con Francia.

Mbappé fue incluido nuevamente este año por sexta vez y fue acompañado por su compañero de equipo del Real Madrid, Jude Bellingham.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de ayudar al PSG a ganar su primer título de la Liga de Campeones, Ousmane Dembélé —ganador del Balón de Oro, fue acompañado por los laterales Achraf Hakimi y Nuno Mendes, el centrocampista Vitinha y Donnarumma en la lista de FIFPRO.

Virgil van Dijk, capitán de Liverpoool también fue seleccionado, junto con Cole Palmer (Chelsea) y Pedri (Barcelona).

___

Once Mundial Masculino de FIFPRO

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City, Italia); Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos), Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal); Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal), Pedri (Barcelona, España), Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra); Lamine Yamal (Barcelona, España), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Francia).