Ajedrecistas de UASLP destacan en torneo

Los representantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continúan mostrando un destacado crecimiento en la disciplina de ajedrez, al conseguir el cuarto lugar en el Torneo FIDE Emanuel Lasker II Rapid por equipos, certamen que reunió a jugadores de alto nivel y partidas de gran exigencia técnica.

La escuadra universitaria estuvo conformada por: Andrés Iván Pérez Juárez (Facultad de Economía); Saúl Alejandro Pérez Juárez (Facultad de Ciencias); Jonathan Flores Esparza (Facultad de Ingeniería); Ignacio Ávalos Covarrubias (Facultad de Química).

El equipo de las Águilas de la UASLP tuvo una destacada actuación a lo largo del torneo, enfrentando a competidores de gran jerarquía y demostrando solidez en cada tablero. Este resultado consolida el progreso de la selección universitaria, que ha venido acumulando buenas actuaciones en distintos torneos del deporte ciencia.

Con este nuevo logro, los ajedrecistas de la UASLP reafirman su compromiso con la excelencia deportiva y académica, representando con orgullo a la institución en el ámbito nacional e internacional.

