Lando Norris conquista su primer campeonato de F1 en Abu Dhabi

Lando Norris logra su primer campeonato en la Fórmula Uno

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 10:28 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- McLaren no tenía un campeón de Fórmula Uno desde 2008, pero esa sequía terminó este fin de semana con el título de Lando Norris, quien terminó tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi y consiguió coronarse por primera vez en su carrera.

