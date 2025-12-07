Max Verstappen consigue la pole

ABU DABI.- Max Verstappen se quedó con la pole para el decisivo Gran Premio de Abu Dabi, por delante de sus rivales por el título de Fórmula 1, Lando Norris y Oscar Piastri, en la clasificación del sábado.

La emocionante batalla a tres bandas se decidirá el domingo en el Circuito Yas Marina. El piloto de McLaren, Lando Norris, está 12 puntos por delante de Verstappen de Red Bull y 16 de su compañero de equipo de McLaren, Piastri.

Verstappen aspira a su quinto título consecutivo de F1, mientras que Norris y Piastri persiguen su primero. Los tres pilotos han ganado siete carreras.

El holandés está listo para luchar por otro título en el último día, tal como lo hizo en 2021, cuando venció al siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, en la última vuelta para asegurar su primer campeonato.

“Lo descubriremos mañana, ¿no?”, dijo Verstappen. “Intentaré ganar la carrera”.

Salir desde la primera posición de la parrilla es crucial en el circuito de 58 vueltas en Abu Dabi, donde adelantar es difícil. Todos los pilotos han ganado desde la pole desde 2015. El último piloto que no ganó desde la pole fue Nico Rosberg en 2014, cuando fue superado por su entonces compañero de equipo en Mercedes, Hamilton.

Verstappen ya había marcado la vuelta más rápida en su primer intento, pero fue aún más veloz en su segundo intento y estableció un tiempo de vuelta de 1 minuto, 22,207 segundos, siendo 0,201 más rápido que Norris y 0,230 que Piastri.

“Eso fue una locura”, dijo Verstappen por radio al equipo después de su octava pole de la temporada y la 48ma de su carrera. “Sí. Encantador”.

Verstappen besó a su pareja, Kelly Piquet, y estrechó la mano del CEO de McLaren, Zak Brown.

Norris ganará el título si sube al podio en Abu Dabi. Incluso si Verstappen gana, el holandés necesita que Norris sea cuarto o inferior. Si Piastri gana, requiere que Norris termine fuera de los cinco primeros.

Norris comenzará desde la primera fila, pero estaba decepcionado por no estar en la pole.

“No fuimos lo suficientemente rápidos hoy. Tendremos que intentarlo mañana”, dijo. “Todavía quiero intentar ganar mañana, así que ese será el objetivo”.

Piastri estaba contento con su desempeño.

“Bien hecho”, dijo. “No quedaba mucho”.

Hamilton fue eliminado en la Q1, la primera sección de la clasificación, por tercera carrera consecutiva. También chocó en la tercera práctica debido a un error de conducción el sábado anterior, y no se ha clasificado dentro de los 10 primeros en cuatro carreras consecutivas.

“Lo siento mucho”, dijo Hamilton por radio al equipo. “No hay palabras para expresar cómo me siento”.

A la pregunta sobre su futuro en el 2026, Hamilton dijo: “No estoy mirando tan lejos en el futuro”.

El piloto de Mercedes, George Russell, se clasificó cuarto por delante de Charles Leclerc de Ferrari, quien tuvo un mejor desempeño que su compañero de equipo más ilustre.