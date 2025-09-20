Las Águilas, a levantar el vuelo

México.- Las Águilas del América, el pasado fin de semana, tuvieron una jornada de pesadilla, perdieron ante las Chivas, el acérrimo rival, en el Clásico Nacional disputado en el estadio Ciudad de los Deportes (1-2).

Partido en el que los de Coapa se presentaban como los favoritos para llevarse los tres puntos, pero las fallas frente a la portería del “Tala” Rangel y los errores tanto en pases como en el parado dentro del terreno de juego influyeron para que el Rebaño les arrebatara la gloria.

Roberto “El Piojo” Alvarado (62’) y Armando “La Hormiga” González (87’) fueron los encargados de acabar con las ilusiones de los americanistas en el inmueble de la colonia Nochebuena, mientras que Alejandro Zendejas (90+7’) sumó el único tanto para los azulcremas.

Los dirigidos por André Jardine se enfrentarán en la próxima Jornada 9 al actual superlíder del Apertura 2025, los Rayados del Monterrey, quienes ante los Gallos Blancos del Querétaro sumaron su séptima victoria al hilo en el estadio Corregidora (0-1), gracias a la anotación de Germán Berterame (24’). Además, de que en la semana el equipo regiomontano incorporó su contratación “bomba”, el francés Anthony Martial; jugador que cuenta con experiencia en equipos como Mónaco, Manchester United, Sevilla, y compartió vestidor con Orbelín Pineda en el AEK Atenas.

Situación que deja a Jardine con la presión de la afición de las Águilas de dar un gran partido en su visita al estadio BBVA; la cual se podrá ver a las 21:05 horas del sábado 20 de septiembre, a través de la transmisión del Canal 5 (televisión abierta) y ViX (vía streaming).