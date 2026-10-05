LeBron James y Joel Embiid inactivos en debut de 76ers

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FILADELFIA (AP) — LeBron James y Joel Embiid figuran entre los inactivos sanos de los 76ers de Filadelfia para su debut de pretemporada contra los Knicks de Nueva York, campeones de la NBA, la noche del lunes.

LeBron James y Embiid ausentes en el debut de pretemporada

El escolta All-Star Tyrese Maxey también se quedará fuera. Jaylen Brown y VJ Edgecombe son los únicos titulares habituales en la alineación.

Los Sixers terminaron 45-37 la temporada pasada y fueron barridos por los Knicks en la segunda ronda de los playoffs.

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Contrato y trayectoria de LeBron James con los 76ers

James firmó un contrato como agente libre con los 76ers durante el verano. Es 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado al All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas y miembro del equipo del 75.º aniversario de la NBA.

James, Embiid y toda la plantilla disponible jugaron el sábado un partido de práctica abierto al público en la cancha de los 76ers.