logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

León remonta y sigue invicto en el torneo

Por Agencias

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
A
León remonta y sigue invicto en el torneo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Club León consiguió su segunda victoria de la Leagues Cup al venir de atrás y vencer 2-1 al Orlando City en la segunda jornada de actividades del torneo, en un partido que se llevó a cabo en Orlando, Florida.

      En el trámite del juego, los de la MLS se pusieron en ventaja con un gol de Marco Pasalic al minuto 39, sine embargo, los mexicanos remontaaron el marcador en la segunda parte, gracias a las anotaciones de Juan Guevara al 54´ y Daniel Arcila al 72´ para el 2-1 definitivo. El cuadro de León suma dos triunfos, luego de que en la primera jornada venció 1-0 a Nasvhille, por lo que ya cuenta con seis puntos previo a la última jornada, donde se medirán ante el Inter Miami.

      Por su parte, Orlando había ganado en su primer juego ante Rayados de Monterrey, quedandóse con tres puntos en la clasificación, previo a su último juego ante Atlético de San Luis.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Con música de Juan Luis Guerra e Ilegales, Santo Domingo clausura Centroamericanos
        Con música de Juan Luis Guerra e Ilegales, Santo Domingo clausura Centroamericanos

        Con música de Juan Luis Guerra e Ilegales, Santo Domingo clausura Centroamericanos

        SLP

        AP

        México, Colombia y Cuba recibieron reconocimientos por su desempeño en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

        Lionel Messi llega a Rosario para sumarse a las exequias de su padre Jorge
        Lionel Messi llega a Rosario para sumarse a las exequias de su padre Jorge

        Lionel Messi llega a Rosario para sumarse a las exequias de su padre Jorge

        SLP

        AP

        La comunidad y clubes locales expresan condolencias y mantienen duelo oficial.

        Lise Klaveness, la mujer que podría tomar el lugar de Infantino
        Lise Klaveness, la mujer que podría tomar el lugar de Infantino

        Lise Klaveness, la mujer que podría tomar el lugar de Infantino

        SLP

        El Universal

        Las elecciones para presidente de FIFA se realizarán en 2027 en Marruecos, con Klaveness como figura clave.

        Leagues Cup: Todos los partidos de este sábado
        Leagues Cup: Todos los partidos de este sábado

        Leagues Cup: Todos los partidos de este sábado

        SLP

        El Universal

        Chivas necesita ganar para avanzar, mientras FC Dallas puede asegurar su pase con una victoria