León remonta y sigue invicto en el torneo
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El Club León consiguió su segunda victoria de la Leagues Cup al venir de atrás y vencer 2-1 al Orlando City en la segunda jornada de actividades del torneo, en un partido que se llevó a cabo en Orlando, Florida.
En el trámite del juego, los de la MLS se pusieron en ventaja con un gol de Marco Pasalic al minuto 39, sine embargo, los mexicanos remontaaron el marcador en la segunda parte, gracias a las anotaciones de Juan Guevara al 54´ y Daniel Arcila al 72´ para el 2-1 definitivo. El cuadro de León suma dos triunfos, luego de que en la primera jornada venció 1-0 a Nasvhille, por lo que ya cuenta con seis puntos previo a la última jornada, donde se medirán ante el Inter Miami.
Por su parte, Orlando había ganado en su primer juego ante Rayados de Monterrey, quedandóse con tres puntos en la clasificación, previo a su último juego ante Atlético de San Luis.
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