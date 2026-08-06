León se impone a Nashville SC
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León arrancó con una victoria de 1-0 sobre Nashville SC su participación en la Leagues Cup 2026, gracias a un gol de Daniel Arcila al minuto 79 que le dio sus primeros 3 puntos en el torneo disputado entre clubes de la Liga MX y la MLS.
La Fiera mostró iniciativa desde el arranque y generó las primeras oportunidades con Díber Cambindo e Iván Moreno, aunque no logró romper el empate antes del descanso. Nashville también respondió con llegadas de Josh Bauer y Reed Baker-Whiting, pero la defensa esmeralda mantuvo el cero. El primer tiempo también estuvo marcado por la lesión de Cambindo, quien abandonó el partido tras el descanso para dar paso a Edgar Guerra.
En la segunda mitad, ambos equipos realizaron modificaciones en busca del triunfo. Nashville estuvo cerca de abrir el marcador con 2 oportunidades de Sam Surridge, mientras que León recuperó protagonismo ofensivo con los ingresos de Sebastián Santos y Luis Valadez. La jugada decisiva llegó al minuto 79, cuando Santos asistió a Daniel Arcila, quien definió de pierna derecha dentro del área para marcar el único gol del encuentro.
Tras tomar la ventaja, León administró el partido y aún generó opciones para ampliar la diferencia con disparos de Fernando Beltrán y Luis Valadez. Nashville presionó en los minutos finales, pero no encontró el empate. Con este resultado, el conjunto esmeralda inició con el pie derecho su camino en la Leagues Cup y dio un paso importante en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.
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