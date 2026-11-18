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México.- La música latina ya suena a todo volumen en el vestidor de los Vikings de Minnesota. Es parte del ambiente que comienza a rodear al equipo antes de su visita a México, donde enfrentará a los 49ers de San Francisco en un partido que tendrá un ingrediente especial para Levi Drake Rodriguez.

El defensivo no esconde su emoción por conocer más de la cultura mexicana y, sobre todo, por experimentar el ambiente que espera encontrar en el estadio Banorte. Incluso, cuando conoció que el inmueble tiene capacidad para alrededor de 80 mil aficionados, su reacción fue única: "¿80 mil personas? ¡Oh, por Dios! ¡Vatos locos! Ya no puedo esperar para jugar ahí, estoy emocionado por el ambiente, creo que nunca he jugado con tanto ruido", compartió entre risas en conferencia de prensa a días del último partido internacional de la temporada.

Para Rodríguez, la visita no solamente representa una oportunidad de jugar un partido internacional de la NFL. También será un momento para acercarse a una cultura que tiene presente a través de sus familiares y amigos, además de disfrutar de algunas de las tradiciones del país: "Estoy emocionado, dentro del vestidor ya ponemos música latina a todo volumen, me gusta el ambiente, será muy divertido para mí y para mi familia", explicó.

El jugador incluso tiene algunos planes para aprovechar las 24 horas que estará en territorio mexicano. Entre ellos están probar la gastronomía nacional y disfrutar de la música tradicional. "Espero poder comer rico, quizá incluso contratar mariachis, quiero pasármela bien en las 24 horas que estaremos por allá", comentó.

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