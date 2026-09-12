Lidera Antonelli prácticas del GP de España de F1

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MADRID.- Kimi Antonelli mantuvo su impulso en el desafiante nuevo circuito de Madring el viernes, marcando el ritmo en los entrenamientos en el regreso del Gran Premio de España de la Fórmula 1 a Madrid.

Antonelli, el líder del campeonato que viene de una épica remontada para ganar Monza, marcó el mejor tiempo en el circuito híbrido, que resultó difícil pero no dejó muchos incidentes importantes en el primer día de acción en pista.

El choque de Arvid Lindblad provocó la primera bandera roja del fin de semana. Perdió el control de su Racing Bull en una curva y golpeó las barreras.

"Es un circuito muy genial para conducir", dijo Antonelli . "Es un verdadero desafío para nosotros como pilotos, con muchas curvas de alta velocidad y muros muy cerca. Necesitas ser muy preciso con tus trazadas y bueno en los frenos.

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"Es muy fácil bloquear las ruedas porque hay muchos lugares donde estás frenando y girando al mismo tiempo. Es un desafío divertido y uno que estoy disfrutando. Hemos tenido un buen primer día aquí".

Algunos pilotos se salieron de la pista y unos pocos rozaron los muros en el exigente trazado que mezcla una pista urbana con zonas construidas para el circuito. Muchos tuvieron dificultades para evitar las advertencias por exceder los límites de pista, y el tráfico fue un problema ya que el diseño ofreció pocas oportunidades de adelantamiento.

La clasificación del sábado probablemente será clave para determinar al ganador el domingo de la primera carrera de la F1 en Madrid en 45 años.

"Adelantar probablemente va a ser un verdadero desafío", comentó Antonelli. "Eso hace que nuestro trabajo a una sola vuelta mañana por la mañana sea aún más importante. Nos enfocaremos en eso durante la noche , pero también buscando asegurarnos de que tengamos un buen auto de carrera para el domingo".

Los pilotos dijeron que la degradación de los neumáticos probablemente sería un problema. Por su parte, los equipos indicaron que los neumáticos eran complicados de llevar a la ventana correcta de funcionamiento, ya que el agarre fue sorprendentemente bueno.

"Hay un gran signo de interrogación sobre la degradación de los neumáticos", dijo George Russell, compañero de equipo de Antonelli en Mercedes.